2015ドラフト アマチュア野球 vol.39



2015ドラフト

アマチュア野球vol.39

2015/10/7 発売予定

本体907円＋税



CONTENTS

巻頭インタビュー

ダイヤモンドを駆けるスピードスター

オコエ瑠偉(関東第一高・外野手)

取材・文―小関順二

連続写真で技術分析

オコエ瑠偉(関東第一高・外野手)

ドライチ候補クローズアップ

高山俊(明治大・外野手)

取材・文―高木遊

編集部厳選!

2015ドラフト候補有力選手一挙紹介

文―西尾典文

最終版2015ドラフト候補有力選手一覧表

選・評価―小関順二、西尾典文

ドラフト直前座談会

小関順二×福田豊×西尾典文

ドラフト候補をたっぷり語る

日刊スポーツ総力取材

12球団ドラフト指名大予想

連続写真で技術分析

小笠原慎之介(東海大相模高・投手)

高橋純平(県岐阜商高・投手)

証言から探る 2人の実力派左腕

今永昇太(駒沢大・投手)

小笠原慎之介(東海大相模高・投手)

安倍昌彦のイチオシキャッチャー

船越涼太(王子・捕手)

取材・文―安倍昌彦

10.22、運命の日を前に

ドラフト候補インタビュー

高橋純平(県岐阜商高・投手)

佐藤世那(仙台育英高・投手)

小沢怜史(日大三島高・投手)

平沢大河(仙台育英高・捕手)

熊原健人(仙台大・投手)

上原健太(明治大・投手)

岡田明丈(大商大・投手)

吉田正尚(青学大・外野手)

横山弘樹(NTT東日本・投手)

近藤大亮(パナソニック・投手)

木下拓哉(トヨタ自動車・捕手)

このプレーヤーがすごい!

森下暢仁(大分商高)

取材・文―西尾典文

小関順二&西尾典文のアマチュア野球スカウティングリポート

[ドラフト2015編]

2016年のドラフト候補たち

2016年ドラフト候補有力選手一覧表

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