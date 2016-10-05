アマチュア野球 vol.41　ドラフト2016



ドラフト2016

アマチュア野球vol.41

2016/10/5 発売

定価980円（税込み）

巻頭インタビュー

田中正義（創価大・投手）

アマ球界No.1右腕、何球団競合か？ 取材・文―小関順二

連続写真で技術分析

田中正義

ドラフト直前座談会

小関順二×福田豊×西尾典文

Part.1田中正義をたっぷり語る

Part.2ドラフト候補をたっぷり語る

ドラ1候補CLOSE UP！

田中正義は、上原になれるか？

自分のスタイルを貫け！

このプレーヤーがすごい！

山岡泰輔（東京ガス） 取材・文―西尾典文

高校BIG4 頂点に挑む4人の剛腕

今井達也（作新学院高・投手）

寺島成輝（履正社高・投手）

藤平尚真（横浜高・投手）

高橋昂也（花咲徳栄高・投手）

大学ジャパンのエースが語る

世界の舞台から得たもの

柳裕也（明治大・投手） 取材・文―氏原英明

10.20、運命の日を前に

ドラフト候補インタビュー

島孝明（東海大市原望洋高・投手）

鈴木将平（静岡高・外野手）

黒木優太（立正大・投手）

佐々木千隼（桜美林大・投手）

京田陽太（日本大・遊撃手）

吉川尚輝（中京学院大・遊撃手）

酒居知史（大阪ガス・投手）

谷岡竜平（東芝・投手）

源田壮亮（トヨタ自動車・遊撃手）

2016ドラフトの隠しダマ！

種市篤暉（八戸工大一高・投手） 取材・文―安倍昌彦

日刊スポーツ総力取材

12球団ドラフト指名大予想

オリックス、中日、西武、阪神、楽天、ヤクルト、ロッテ、DeNA、日本ハム、巨人、ソフトバンク、広島

編集部厳選！

2016ドラフト候補有力選手一挙紹介 文―西尾典文

最終版

2016ドラフト候補有力選手一覧表 選・評価―小関順二、西尾典文

小関順二&西尾典文のアマチュア野球スカウティングリポート

[ドラフト2016編]

2017年のドラフト候補たち

2017年ドラフト候補有力選手一覧表