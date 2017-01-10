アマチュア野球ｖｏｌ．42　2017ドラフト先取り





2017ドラフト先取り

アマチュア野球vol.42

2017/1/10 発売

定価980円（税込み）

2017ドラフト逸材File

ドラフト候補有力選手厳選８７人を一挙紹介！

【高校生・野手】

清宮幸太郎（早稲田実高）

複数球団競合による１位指名でのプロ入りに期待したい

連続写真で技術分析



ドラフト先取り座談会Part.1

小関順二×福田豊×西尾典文

「清宮幸太郎をたっぷり語る」

2017ドラフト逸材File

【高校生・野手】

安田尚憲（履正社）

増田珠（横浜高）、村上宗隆（九州学院）

福元悠真（智弁学園）、太田英毅（智弁学園）

古賀悠斗（福岡大大濠）、宮里豊汰（常総学院）、岡田悠希（龍谷大平安）、西浦颯大（明徳義塾）、峯村貴希（木更津総合）、嶋谷将平（宇部鴻城）、鈴木萌斗（作新学院）、金成麗生（日大三）、正木智也（慶応）、若林将平（履正社）

【高校生・投手】

石川翔（青藍泰斗）、山口翔（熊本工）

古屋敷匠真（八戸工大一）、清水力斗（星稜）、竹田祐（履正社）、三浦銀二（福岡大大濠）

藤井黎来（大曲工）、吉住晴斗（鶴岡東）、長谷川拓帆（仙台育英）、金久保優斗（東海大市原望洋）、池谷蒼大（静岡）、川端健斗（秀岳館）

2017ドラフト逸材File

【社会人・投手】

鈴木博志（ヤマハ）

田嶋大樹（JR東日本）

石田光宏（東京ガス）

西村天裕（NTT東日本）

柏原史陽（JX-ENEOS）

山田雄太（新日鉄住金かずさマジック）、板東湧梧（JR東日本）、善武士（東芝）、嶽野雄貴（西濃運輸）

角田皆斗（富士重工）、新ケ江一聡（新日鉄住金かずさマジック）、谷口魁星（新日鉄住金かずさマジック）、渡辺啓太（NTT東日本）、西川大地（日本新薬）、北出浩喜（パナソニック）

【社会人・野手】

谷田成吾（JX-ENEOS）

松本直樹（西濃運輸）、田中俊太（日立製作所）、丸子達也（JR東日本）、久保皓史（三菱日立PS横浜）

北村祥治（トヨタ自動車）、北川利生（日本通運）、藤岡裕大（トヨタ自動車）、中稔真（日本新薬）

猪又弘樹（JX-ENEOS）、岸田行倫（大阪ガス）、渡辺和哉（JR東日本）、山原泰士（鷺宮製作所）、土門愛大（新日鉄住金かずさマジック）、鈴木光（ヤマハ）

【大学生・投手】

高橋遥人（亜大）

鍬原拓也（中大）

鈴木遼太郎（東北学院大）、宮川哲（上武大）、宮台康平（東大）、高橋礼（専大）

宮本誉士樹（東農大北海道オホーツク）、馬場皐輔（仙台大）、大竹耕太郎（早大）、柳沢一輝（早大）、熊谷拓也（法大）、斉藤大将（明大）

水野匡貴（明大）、嘉陽宗一郎（亜大）、東野龍二（駒大）、高橋由弥（駒大）、葛川知哉（青学大）、草場亮太（九産大）

【大学生・野手】

島田海吏（上武大）

大平達樹（桜美林大）、楠本泰史（東北福祉大）、北村拓己（亜大）、原田拓夢（九産大）

小林遼（富士大）、鳥巣誉議（上武大）、小豆沢誠（上武大）、山崎剛（国学院大）、下石涼太（東海大）、宮本丈（奈良学園大）

最新版！

2017ドラフト候補有力選手一覧表

選・評価―小関順二、西尾典文

ドラフト先取り座談会Part.2

小関順二×福田豊×西尾典文

「2017年ドラフト候補をたっぷり語る」

小関順二&西尾典文の

アマチュア野球スカウティングリポート

[2016最終版]

小関順二の12球団ドラフト採点2016

オリックス／中日／楽天／ヤクルト／西武／阪神／ロッテ／DeNA／ソフトバンク／巨人／日本ハム／広島／ドラフト総括

安倍昌彦のイチオシ捕手

中村奨成（広陵高・捕手）

2018年ドラフト候補に今から注目！

高校1年生、大学2年生、社会人18年解禁組の逸材紹介

即戦力投手が顔を並べる大学２年生

高校１年生の本格派右腕にも注目！～