輝け甲子園の星2017年3月号 キャプテントーク

投稿日: 2017年2月3日 | コメントする
輝け甲子園の星2017年3月号の恒例となった動画『キャプテントーク』！
キャプテントークを録画できたチームも順次追加してきます。
※校名（都道府県名）に下線のある学校がキャプテントーク有り校です。

札幌第一（北海道）
2年連続2回目（北海道大会優勝・神宮大会ベスト4）

盛岡大付（東北）
4年ぶり4回目（岩手県大会優勝・東北大会準優勝）

仙台育英（東北）
2年ぶり12回目（宮城県大会優勝・東北大会優勝）

作新学院（関東・東京）
5年ぶり10回目（栃木県大会優勝・関東大会優勝）

前橋育英（関東・東京）
6年ぶり2回目（群馬県大会優勝・関東大会ベスト4）

健大高崎（関東・東京）
2年ぶり3回目（群馬県大会準優勝・関東大会ベスト4）

東海大市原望洋（関東・東京）
7年ぶり2回目（千葉県大会優勝・関東大会準優勝）

早稲田実（関東・東京）
4年ぶり21回目（東京都大会優勝・神宮大会準優勝）

日大三（関東・東京）
6年ぶり19回目（東京都大会準優勝）

静岡（東海）
2年ぶり16回目（静岡県大会3位・東海大会優勝）

至学館（東海）
初出場（愛知県大会3位・東海大会準優勝）

高岡商（北信越）
7年ぶり5回目（富山県大会優勝・北信越大会準優勝）

福井工大福井（北信越）
2年連続5回目（福井県大会3位・北信越大会優勝）

滋賀学園（近畿）
2年連続2回目（滋賀県大会優勝・近畿大会ベスト4）

履正社（近畿）
3年ぶり7回目（大阪府大会準優勝・近畿大会優勝・神宮大会優勝）

大阪桐蔭（近畿）
3年連続9回目（大阪府大会3位・近畿大会ベスト4）

神戸国際大付（近畿）
7年ぶり4回目（兵庫県大会優勝・近畿大会準優勝）

報徳学園（近畿）
3年ぶり21回目（兵庫県大会準優勝・近畿大会ベスト8）

智弁学園（近畿）
2年連続11回目（奈良県大会優勝・近畿大会ベスト8）

高田商（近畿）
23年ぶり3回目（奈良県大会準優勝・近畿大会ベスト8）

創志学園（中国・四国）
２年連続３回目（岡山県大会３位・中国大会ベスト４）

呉（中国・四国）
初出場（広島県大会３位・中国大会準優勝）

宇部鴻城（中国・四国）
２年ぶり３回目（山口県大会優勝・中国大会優勝）

帝京五（中国・四国）
48年ぶり2回目（愛媛県大会準優勝・四国大会準優勝）

明徳義塾（中国・四国）
2年連続17回目（高知県大会準優勝・四国大会優勝・神宮大会ベスト8）

福岡大大濠（九州）
26年ぶり4回目（福岡県大会優勝・九州大会優勝・神宮大会ベスト4）

東海大福岡（九州）
32年ぶり2回目（福岡県大会準優勝・九州大会準優勝）

秀岳館（九州）
2年連続3回目（熊本県大会優勝・九州大会ベスト4）

熊本工（九州）
10年ぶり21回目（熊本県大会準優勝・九州大会ベスト4）

不来方－こずかた－（21世紀枠）
初出場（岩手県大会準優勝・東北大会初戦敗退）

多治見（21世紀枠）
初出場（岐阜県大会優勝・東海大会初戦敗退）

中村（21世紀枠）
40年ぶり2回目（高知県大会優勝・四国大会初戦敗退）

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