輝け甲子園の星2017年３月号　



輝け甲子園の星 2017年3月号

第89回センバツ高校野球大会 出場32校徹底カラーガイド

定価870円(税込)

2017/2/6発売



輝け甲子園の星 的 出場校360度大研究

NEW HERO INTERVIEW

センバツ注目の球児君！

清宮幸太郎（早稲田実）

マークされる中で打ち返すのが醍醐味、それが面白いところだと思います

安田尚憲（履正社）

目標は日本一。攻守に安定感をつけて、頼られる存在になりたい！

古賀悠斗（福岡大大濠）

強肩・強打を誇る高校球界屈指の捕手。神宮の“あの1球”を糧に甲子園へ

福元悠真（智弁学園）

清宮君、安田君に負けないよう、この冬にしっかり力をつけたい

西浦颯大（明徳義塾）

清宮君にはない自分のよさを伸ばしていこうと思っています

山口翔（熊本工）

150km到達で歓声を全身に浴び、高校キャリア初の優勝を甲子園で！

竹田祐（履正社）

1つ1つの試合に全力を尽くして日本一になりたいです

金久保優斗（東海大市原望洋）

球速よりキレが大事！ 速そうに見える球を投げたい

第89回センバツ高校野球大会

出場校全選手ダイヤモンド名鑑

札幌第一（北海道）2年連続2回目

盛岡大付（東北）4年ぶり4回目

仙台育英（東北）2年ぶり12回目

作新学院（関東・東京）5年ぶり10回目

前橋育英（関東・東京）6年ぶり2回目

健大高崎（関東・東京）2年ぶり3回目

東海大市原望洋（関東・東京）7年ぶり2回目

早稲田実（関東・東京）4年ぶり21回目

日大三（関東・東京）6年ぶり19回目

静岡（東海）2年ぶり16回目

至学館（東海）初出場

高岡商（北信越）7年ぶり5回目

福井工大福井（北信越）2年連続5回目

滋賀学園（近畿）2年連続2回目

履正社（近畿）3年ぶり7回目

大阪桐蔭（近畿）3年連続9回目

神戸国際大付（近畿）7年ぶり4回目

報徳学園（近畿）3年ぶり21回目

智弁学園（近畿）2年連続11回目

高田商（近畿）23年ぶり3回目

創志学園（中国・四国）2年連続3回目

呉（中国・四国）初出場

宇部鴻城（中国・四国）2年ぶり3回目

帝京五（中国・四国）48年ぶり2回目

明徳義塾（中国・四国）2年連続17回目

福岡大大濠（九州）26年ぶり4回目

東海大福岡（九州）32年ぶり2回目

秀岳館（九州）2年連続3回目

熊本工（九州）10年ぶり21回目

不来方（21世紀枠）初出場

多治見（21世紀枠）初出場

中村（21世紀枠）40年ぶり2回目



センバツ注目校チームルポ

仙台育英 変化を恐れない、勇気と覚悟の春へ

作新学院 “自信と実力”が僕たちを強くする！

履正社 新たな歴史への挑戦

甲子園メイト～読者（メイト）と球児でつくるHAPPY☆SPACE

ピート小林の高校野球グラフィティ

取材こぼれ話

第89回センバツのみどころ 文／氏原英明

監督と甲子園

青柳博文監督（健大高崎） 取材・文／藤井利香

ヨシネーのWINTER STORY 日大三 宇部鴻城 仙台育英

ヨシネー的2016OB大解剖！ もっと知りたいＮＡＲＵＫＩのこと！

寺島成輝(履正社→東京ヤクルトスワローズ）