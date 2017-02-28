プロ野球ａｉ2017年４月号



カラー＆特別2大付録、リニューアル特集！

プロ野球ai

2017年４月号

2017/3/2 発売予定

定価1,080円（税込）



特別2大付録！

ａｉオリジナル プロ野球選手写真名鑑2017

2017ａｉ特製カレンダー！ 西川遥輝（３月）、山田哲人（４月）、大谷翔平（５月）

連覇へ！

北海道日本ハムファイターズ

Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ&素顔密着トークＳｐｅｃｉａｌ！

巻頭インタビュー

西川遥輝 北海道日本ハムファイターズ

2017 Ｓｈｏｈｅｉ Ｅｐｉｓｏｄｅ Ｆｉｌｅ

大谷翔平 北海道日本ハムファイターズ

ドラフト3位仲良しコンビ ボケ＆優しく見守る?対談

岡大海ｖｓ鍵谷陽平 北海道日本ハムファイターズ

オフの日に密着！ ～ヘアカット～

谷口雄也 北海道日本ハムファイターズ

連載！ 谷口雄也のフォトレポート！

仲良し先輩・後輩対談

井口和朋ｖｓ高梨裕稔 北海道日本ハムファイターズ

2017目が離せない選手たち！

山田哲人 東京ヤクルトスワローズ

小林誠司 読売ジャイアンツ

野村祐輔 広島東洋カープ

髙山俊 阪神タイガース

吉田正尚 オリックス・バファローズ

チョット気になるコノ関係? 開幕スペシャル！

意外とおしゃべりコンビ？対談

今村猛ＶＳ岡田明丈 広島東洋カープ

ブラックな冗談を言える仲？対談

山﨑康晃ＶＳ今永昇太 横浜ＤｅＮＡベイスターズ

意外と年の差!? 8つ離れた兄弟二遊間対談

鈴木大地ＶＳ平沢大河 千葉ロッテマリーンズ

春キャンウォッチング！

鈴木誠也 広島東洋カープ

ルーキー特集！

ａｉ注目ドラフト10選手大解剖！

山岡泰輔 オリックス・バファローズ

寺島成輝 東京ヤクルトスワローズ

連載～スタッフレポート

広島東洋カープ広報 小松剛

北海道日本ハムファイターズ広報 青木走野

東北楽天ゴールデンイーグルス広報 村上修二

オリックス・バファローズ広報 町豪将

千葉ロッテマリーンズ広報 梶原紀章

横浜ＤｅＮＡベイスターズ広報 渡辺雅弘 三島輝史

読者参加企画！

プロ野球ａｉ読者が選ぶ！ 2017年あなたがもっとも期待する選手は？

若手選手の近況、素顔満載！

12球団ファーム＆フレッシュコーナー～新人選手特集～

Ｙｏｕ＆ａｉ

連載～ＧＯ ＧＯジャビット！

取材こぼれ話

第164回 いま光っているヒーローたち

西川遥輝／大谷翔平／中島卓也／谷口雄也／杉谷拳士／鈴木誠也／北條史也／レアード／山崎康晃／高山俊／石川慎吾／山田哲人／岡大海／中田翔／筒香嘉智／坂本勇人／石川亮／陽岱鋼／原口文仁／金子侑司／菊池涼介／大野奨太／茂木栄五郎／川端慎吾／平沢大河／宮西尚生／石田健大／関根大気／小林誠司／田中広輔／野村祐輔／嶋基宏／鍵谷陽平／横田慎太郎／柳田悠岐／秋山翔吾／西川龍馬／栗山巧／今宮健太／今永昇太／高橋光成／丸佳浩／森友哉／浅間大基／新井貴浩／藤浪晋太郎／高橋周平／岡島豪郎／大瀬良大地／中谷将大

次号のプロ野球ａｉは6月2日発売予定。また、3月2日より“ニッカンスポーツコム”にて、「ａｉライターズコラム」がスタートします。公式ツイッターは@ｎｉｋｋａｎ_ａｉ

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