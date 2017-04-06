輝け甲子園の星2017年５月号　第89回センバツ速報

夢を超えてゆけ――センバツ２０１７

☆決勝カラー熱戦譜

★準決勝熱戦譜１／準決勝熱戦譜２

☆準々決勝熱戦譜１／準々決勝熱戦譜２／準々決勝熱戦譜３／準々決勝熱戦譜４

★１、２回戦熱戦譜

★ＳＰＲＩＮＧ ＨＥＲＯＥＳ２０１７

★白球インタビュー

☆おじゃま座談会

★２１世紀枠の甲子園

★センバツチームルポ

☆僕の甲子園日記

★母が語る我が息子



☆ＮＥＷ ＬＩＦＥ ＳＴＡＲＴ！

★甲子園ボイス

☆甲子園メイト

★ピート小林の高校野球グラフィティ

☆ヨシネーのＳＥＮＢＡＴＳＵ ＤＩＡＲＹ

★決勝速報代打・西島君が９回決勝２ラン！！★優勝ヒーロー・徳山壮磨（大阪桐蔭）☆やったね大阪桐蔭ナイン★準優勝ヒーロー・安田尚憲（履正社）☆がんばったね履正社ナイン★戦いのあとで セレモニー＆宿舎ルポ☆恒例企画 ２０１７センバツの星はキミだ！安田尚憲（履正社）、小園海斗（報徳学園）、田浦文丸（秀岳館）、徳山壮磨（大阪桐蔭）、安田大将（東海大福岡）、安里樹羅（健大高崎）、三浦銀二（福岡大大濠）、植田拓（盛岡大付）、北川智也（福井工大福井）、後藤克基（滋賀学園）、池谷蒼大（静岡）、大関秀太郎（作新学院）、清宮幸太郎（早稲田実）、丸山和郁（前橋育英）、福元悠真（智弁学園）、柏尾健太（呉）、金久保優斗（東海大市原望洋）、西浦颯大（明徳義塾）、猪田和希（神戸国際大付）、古川響輝（高田商）、金成麗生（日大三）、長谷川拓帆（仙台育英）、山口翔（熊本工）、高階成雲（札幌第一）、難波侑平（創志学園）、嶋谷将平（宇部鴻城）、北原野空（中村）若林将平（履正社）、徳山壮磨（大阪桐蔭）、池田吏輝（呉）、三浦銀二（福岡大大濠）報徳学園／静岡／前橋育英／熊本工／呉／多治見／東海大市原望洋／滋賀学園／盛岡大付／宇部鴻城中村／多治見／不来方仙台育英／日大三／帝京五／履正社／作新学院清宮幸太郎（早稲田実）／三浦銀二（福岡大大濠）福元悠真（智弁学園）、長谷川拓帆（仙台育英）新しい世界へ村上頌樹（智弁学園→東洋大）、大西健斗（北海→慶応大）

★監督と甲子園 関口清治監督（盛岡大付）取材・文―藤井利香