

読者が選ぶプロ野球ａｉ的No.1選手大発表!

プロ野球ai

2016年11月号

2016/10/1発売予定

定価870円（税込み）



Fighters 上位独占！

選手に聞いた！ ai的ランキング！

読者が選ぶ！

NO．１ 選手大発表！

笑顔が素敵な選手、彼氏にしたい選手、弟にしたい選手

３冠達成！インタビュー

谷口雄也 北海道日本ハムファイターズ

連載！ 谷口雄也のフォトレポート！＆aiインタビュー

北海道日本ハムファイターズ

結婚したい選手１位インタビュー

中島卓也 北海道日本ハムファイターズ

セクシーな選手１位インタビュー

大切にしたい６つのこと

西川遥輝 北海道日本ハムファイターズ

友達にしたい選手１位インタビュー

ＫＥＹＷＯＲＤ ＴＡＬＫ

杉谷拳士 北海道日本ハムファイターズ

弟にしたい選手３位インタビュー

石川亮 北海道日本ハムファイターズ

プロフェッショナルな選手１位

ＤＡＴＡで見る大谷翔平のプロフェッショナル2016

大谷翔平 北海道日本ハムファイターズ

広島東洋カープ

～リーグ優勝おめでとう！

友達にしたい選手ランクイン インタビュー

野村祐輔 広島東洋カープ

彼氏にしたい選手６位

ＳＥＩＹＡのＲＯＯＴＳ！

鈴木誠也 広島東洋カープ

NEW HERO CHECK！

西川龍馬 広島東洋カープ

プロフェッショナルな選手７位インタビュー

筒香嘉智 横浜DeNAベイスターズ

笑顔が似合う選手２位インインタビュー

山﨑康晃 横浜DeNAベイスターズ

兄にしたい選手５位インタビュー

川端慎吾 東京ヤクルトスワローズ

選手に聞いた！ 12球団ａｉ的アンケート！

チョット気になるこの関係?

阪神・兄弟対談！

北條史也 VS 高山俊 阪神タイガース

金子侑司 埼玉西武ライオンズ

を知るための10のポイント！

連載～スタッフレポート

横浜DeNAベイスターズ 広報 村田喜直、渡辺雅弘

広島東洋カープ 広報 小松剛

オリックス・バファローズ 広報 町豪将

千葉ロッテマリーンズ 広報 梶原紀章

北海道日本ハムファイターズ 広報 青木走野

東北楽天ゴールデンイーグルス 広報 村上修二

若手選手の近況、素顔満載！

12球団ファーム＆フレッシュコーナー

連載

GO GOジャビット！

取材こぼれ話

読者のページ You＆ai

付録

２０１６ai特製カレンダー！

中島卓也、山﨑康晃、西川遥輝

第167回 いま光っているヒーローたち

谷口雄也／大谷翔平／北條史也／山崎康晃／西川遥輝／中島卓也／鈴木誠也／茂木栄五郎／山田哲人／原口文仁／倉本寿彦／浅間大基／筒香嘉智／藤田一也／則本昂大／坂本勇人／杉谷拳士／高山俊／栗山巧／松井裕樹／レアード／川端慎吾／石田健大／嶋基宏／石川慎吾／鳥谷敬／新井貴浩／岡島豪郎／関根大気／小林誠司／藤浪晋太郎／今宮健太／平沢大河／菊池涼介／今永昇太／石川亮／坂口智隆／田中広輔／西岡剛／銀次／大瀬良大地／横田慎太郎／高橋光成／若月健矢／柳田悠岐／今江敏晃／野村祐輔／浅村栄斗／オコエ瑠偉／吉田裕太