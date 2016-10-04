2017ドラフト先取り
アマチュア野球vol.42
2017/1/10 発売
定価980円（税込み）
2017ドラフト逸材File
ドラフト候補有力選手厳選８７人を一挙紹介！
【高校生・野手】
清宮幸太郎（早稲田実高）
複数球団競合による１位指名でのプロ入りに期待したい
連続写真で技術分析
ドラフト先取り座談会Part.1
小関順二×福田豊×西尾典文
「清宮幸太郎をたっぷり語る」
2017ドラフト逸材File
【高校生・野手】
安田尚憲（履正社）
増田珠（横浜高）、村上宗隆（九州学院）
福元悠真（智弁学園）、太田英毅（智弁学園）
古賀悠斗（福岡大大濠）、宮里豊汰（常総学院）、岡田悠希（龍谷大平安）、西浦颯大（明徳義塾）、峯村貴希（木更津総合）、嶋谷将平（宇部鴻城）、鈴木萌斗（作新学院）、金成麗生（日大三）、正木智也（慶応）、若林将平（履正社）
【高校生・投手】
石川翔（青藍泰斗）、山口翔（熊本工）
古屋敷匠真（八戸工大一）、清水力斗（星稜）、竹田祐（履正社）、三浦銀二（福岡大大濠）
藤井黎来（大曲工）、吉住晴斗（鶴岡東）、長谷川拓帆（仙台育英）、金久保優斗（東海大市原望洋）、池谷蒼大（静岡）、川端健斗（秀岳館）
2017ドラフト逸材File
【社会人・投手】
鈴木博志（ヤマハ）
田嶋大樹（JR東日本）
石田光宏（東京ガス）
西村天裕（NTT東日本）
柏原史陽（JX-ENEOS）
山田雄太（新日鉄住金かずさマジック）、板東湧梧（JR東日本）、善武士（東芝）、嶽野雄貴（西濃運輸）
角田皆斗（富士重工）、新ケ江一聡（新日鉄住金かずさマジック）、谷口魁星（新日鉄住金かずさマジック）、渡辺啓太（NTT東日本）、西川大地（日本新薬）、北出浩喜（パナソニック）
【社会人・野手】
谷田成吾（JX-ENEOS）
松本直樹（西濃運輸）、田中俊太（日立製作所）、丸子達也（JR東日本）、久保皓史（三菱日立PS横浜）
北村祥治（トヨタ自動車）、北川利生（日本通運）、藤岡裕大（トヨタ自動車）、中稔真（日本新薬）
猪又弘樹（JX-ENEOS）、岸田行倫（大阪ガス）、渡辺和哉（JR東日本）、山原泰士（鷺宮製作所）、土門愛大（新日鉄住金かずさマジック）、鈴木光（ヤマハ）
【大学生・投手】
高橋遥人（亜大）
鍬原拓也（中大）
鈴木遼太郎（東北学院大）、宮川哲（上武大）、宮台康平（東大）、高橋礼（専大）
宮本誉士樹（東農大北海道オホーツク）、馬場皐輔（仙台大）、大竹耕太郎（早大）、柳沢一輝（早大）、熊谷拓也（法大）、斉藤大将（明大）
水野匡貴（明大）、嘉陽宗一郎（亜大）、東野龍二（駒大）、高橋由弥（駒大）、葛川知哉（青学大）、草場亮太（九産大）
【大学生・野手】
島田海吏（上武大）
大平達樹（桜美林大）、楠本泰史（東北福祉大）、北村拓己（亜大）、原田拓夢（九産大）
小林遼（富士大）、鳥巣誉議（上武大）、小豆沢誠（上武大）、山崎剛（国学院大）、下石涼太（東海大）、宮本丈（奈良学園大）
最新版！
2017ドラフト候補有力選手一覧表
選・評価―小関順二、西尾典文
ドラフト先取り座談会Part.2
小関順二×福田豊×西尾典文
「2017年ドラフト候補をたっぷり語る」
小関順二&西尾典文の
アマチュア野球スカウティングリポート
[2016最終版]
小関順二の12球団ドラフト採点2016
オリックス／中日／楽天／ヤクルト／西武／阪神／ロッテ／DeNA／ソフトバンク／巨人／日本ハム／広島／ドラフト総括
安倍昌彦のイチオシ捕手
中村奨成（広陵高・捕手）
2018年ドラフト候補に今から注目！
高校1年生、大学2年生、社会人18年解禁組の逸材紹介
即戦力投手が顔を並べる大学２年生
高校１年生の本格派右腕にも注目！～
一時的に品切れになっていた下記２点はお買い求めいただけるようになりました。
年末年始休暇中の需要にお応えできる冊数を用意しております。品切れの際も、休み明けにはお届けできるよう準備しています。
『プロ野球ａｉ2016年１１月号』
『おめでとう北海道日本ハムファイターズ－2016日本シリーズ速報』
誌名をクリックするとアマゾンの購入ページにジャンプします。
2017年１月の発売情報。
1月10日 アマチュア野球ｖｏｌ．４２（定価980円）予約可能商品になっています
1月14日 フィギュアスケート16-17シーズン新年号（定価1,300円）ページ未作成
2月6日 輝け甲子園の星2017年3月号（定価870円）予約可能商品になっています
2017Ｊリーグ全選手名鑑
2017プロ野球選手写真名鑑
プロ野球選手カラー名鑑2017
プロ野球ａｉ2017年４月号（3月2日発売）
発売日決定次第、お知らせします。しばし、お待ちください。
野球人ｖｏｌ．１０で「次号予告 １２月上旬発売予定『受け』まくり号」と告知しておりました野球人ｖｏｌ．１１は諸般の事情により、発売日を変更させていただくことになりました。
２０１７年１月中旬発売に向け、鋭意編集作業中です。
楽しみにお待ち下さっているお客様はじめ、書店様、関係各位には多大なご迷惑をおかけいたします事、心よりお詫び申し上げます。
フィギュアスケート16-17シーズン中盤号は１２月５日から発売です。
定価１３００円（税込）
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
新たなる伝説の序章 羽生結弦
ＮＨＫ杯 ３度めの３００点超え。ファイナル４連覇へ
スケートカナダ 「ただひたすら練習しています」
［ＣＭメイキング特集］
驚るべき１８歳 宇野昌磨
ロシア杯／スケートアメリカ
ＧＰファイナル男子の見どころ
無良崇人 悔しさをバネに全日本へ
田中刑事 ＧＰシリーズ初の表彰台
覚悟と挑戦 浅田真央
フランス杯 ファイナル逃し、次は全日本
スケートアメリカ 自らハッパ「焦らないとダメ」
“トリプルアクセル”という夢
宮原知子 エースの意地
本郷理華 シニア３年目に味わった悔しさ
樋口新葉 リンクを華麗に舞う１５歳
三原舞依 １７歳の新星
村上佳菜子 ７年目の試練
［全日本ジュニアフィギュアスケート選手権］
坂本花織 本田真凜
２０１６－２０１７シーズンスケジュール
2016年１２月８日（木）～１１日（日）
グランプリファイナル16/17
開催地 フランス・マルセイユ
2016年１２月２２日（木）～２５日（日）
第８５回全日本フィギュアスケート選手権大会
開催地 東和薬品RACTABドーム（大阪府立門真スポーツセンター）
ロシアフィギュアスケート選手権2017 2016年12月22日～25日
全米フィギュアスケート選手権2017 2017年1月19日～22日
欧州フィギュアスケート選手権2017 2017年1月25日～29日
2017年２月１６日（木） ～２月１９日（日）
四大陸フィギュアスケート選手権大会2017
開催地 韓国・江陵
2017年３月１５日～１９日（水）
世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2017
開催地 台湾・台北
2017年３月２９日（水） ～４月２日（日）
世界フィギュアスケート選手権大会2017
開催地 フィンランド・ヘルシンキ
2017年４月２０日（木）～４月２３日（日）
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017
開催地 国立代々木競技場第一体育館
『プロ野球ａｉ』は2016年11月号を持ちまして
偶数月２日発売の隔月刊(年６回)から刊行形態変更を行うことになりました。
次号(2017年４月号)から年４回刊に変更となります。
例年であれば１１月号の次は１月号（１２月２日発売）でしたが、
今回から１１月号の次は４月号（３月２日発売）になります。
以後の発売日は
2017年４月号＝2017年３月２日
2017年７月号＝2017年６月２日
2017年９月号＝2017年８月２日
2017年１１月号＝2017年１０月２日
次号以降のリニューアルに関する情報は可能な限り当ホームページにてお知らせいたします。プロ野球ａｉはなくなりません。
プロ野球ａｉ増刊・おめでとう北海道日本ハムファイターズ
定価８５０円の表紙画像です。発売は１１月４日。
2016日本シリーズ速報号「おめでとう北海道日本ハムファイターズ」
１１月４日（金）から全国書店で発売します。
定価８５０円（税込み）
ネット書店でも予約できます。
amazon
ｅ－ｈｏｎ
HonyaClub
楽天ブックス
セブンネットショッピング
野球人vol.10
〈吟選〉2016年ドラフト候補131選手最強名鑑号
流しのブルペンキャッチャー・安倍昌彦責任編集
日刊スポーツグラフ
定価800円
2016/10/12 発売
流しのブルペンキャッチャー・安倍昌彦責任編集の「野球人」第10弾!
ドラフト直前号恒例のドラフト最強名鑑は131選手を吟選し、徹底分析にこだわりました。多くの反響をいただく「おせっかい進路指導」も掲載。
ドラフト最強名鑑 吟選131選手〈おせっかい進路指導付き〉
高校69名、大学43名、社会人19名
投手＝球速帯、けん制・守備、緩急、実戦力、球種、コントロール率
捕手・野手＝50mタイム、スローイング、走塁力、守備力、勝負度胸、パワー、実戦力
※「志望届」を出していない選手も含まれています。
ドラフト注目538選手リスト
安倍昌彦の妄想ひとりドラフト2016（次号で答え合わせをします）
流しのブルペンキャッチャー
白鷗大学・投手 中塚駿太
旬
第7回 白鷗大学・大山悠輔 内野手
社会人の名人・達人に訊く
Vol.06 ＪＦＥ東日本・落合成紀コーチ
編集後記
ドラフト2016
アマチュア野球vol.41
2016/10/5 発売
定価980円（税込み）
巻頭インタビュー
田中正義（創価大・投手）
アマ球界No.1右腕、何球団競合か？ 取材・文―小関順二
連続写真で技術分析
田中正義
ドラフト直前座談会
小関順二×福田豊×西尾典文
Part.1田中正義をたっぷり語る
Part.2ドラフト候補をたっぷり語る
ドラ1候補CLOSE UP！
田中正義は、上原になれるか？
自分のスタイルを貫け！
このプレーヤーがすごい！
山岡泰輔（東京ガス） 取材・文―西尾典文
高校BIG4 頂点に挑む4人の剛腕
今井達也（作新学院高・投手）
寺島成輝（履正社高・投手）
藤平尚真（横浜高・投手）
高橋昂也（花咲徳栄高・投手）
大学ジャパンのエースが語る
世界の舞台から得たもの
柳裕也（明治大・投手） 取材・文―氏原英明
10.20、運命の日を前に
ドラフト候補インタビュー
島孝明（東海大市原望洋高・投手）
鈴木将平（静岡高・外野手）
黒木優太（立正大・投手）
佐々木千隼（桜美林大・投手）
京田陽太（日本大・遊撃手）
吉川尚輝（中京学院大・遊撃手）
酒居知史（大阪ガス・投手）
谷岡竜平（東芝・投手）
源田壮亮（トヨタ自動車・遊撃手）
2016ドラフトの隠しダマ！
種市篤暉（八戸工大一高・投手） 取材・文―安倍昌彦
日刊スポーツ総力取材
12球団ドラフト指名大予想
オリックス、中日、西武、阪神、楽天、ヤクルト、ロッテ、DeNA、日本ハム、巨人、ソフトバンク、広島
編集部厳選！
2016ドラフト候補有力選手一挙紹介 文―西尾典文
最終版
2016ドラフト候補有力選手一覧表 選・評価―小関順二、西尾典文
小関順二&西尾典文のアマチュア野球スカウティングリポート
[ドラフト2016編]
2017年のドラフト候補たち
2017年ドラフト候補有力選手一覧表
おかげさまで、プロ野球ａｉ2016年１１月号がインターネット書店さんで品切れとなり始めてきました。
下記では注文ができる状態です（2016年10月4日14時40分現在）。
下記の店舗も品切れとなりました。（2016年10月5日9時30分）
ｈｏｎｔｏ（ハイブリッド型総合書店＝1,500円【税込】未満のご注文…250円【税込】）
ヨドバシ．ｃｏｍ（ヨドバシ．ｃｏｍ書籍）
常に在庫があるとは限りません。品切れとなる場合もございますことをご了承ください。
日刊スポーツ出版社
営業部